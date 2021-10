Campagna anticovid, prime dosi: -53%. 11 milioni di vaccini stipati in frigo

Nella settimana che va dal 20 al 26 ottobre il numero dei tamponi è triplicato e pochi giorni dopo l'entrata in vigore del green pass sul lavoro, pensato per incentivare le vaccinazioni si assiste invece ad un crollo delle prime dosi del 53% con 11 milioni di vaccini stipati in frigo. Lo riporta l'Ansa analizzando i numeri del nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. Sono le somministrazioni delle terze dosi ad aver preso il sopravvento numericamente nell'attività vaccinale anti-Covid negli Hub. Il tasso nazionale di copertura per il vaccino di richiamo è del 32,3%.

(Ansa) Al 27 ottobre (aggiornamento alle ore 6 di mattina) sono state somministrate 1.191.327 terze dosi. E' quanto emerge sempre dal nuovo monitoraggio della fondazione Gimbe, che segnala "forti differenze regionali" e mette in guardia: "L'inverno alle porte, il repentino aumento di nuovi casi e ricoveri insieme al progressivo calo dell'efficacia dei vaccini sull'infezione impongono sia di accelerare la somministrazione della terza dose a tutte le categorie individuate dalla Circolare Ministeriale, sia di convincere gli oltre 2,7 milioni di over 50 non ancora vaccinati, ad elevato rischio di ospedalizzazione e decesso". In particolare, precisa Gimbe, sono state somministrate 224.597 dosi aggiuntive (una dose ad almeno 28 giorni dal completamento del ciclo per pazienti immunocompromessi) e 966.730 dosi booster (una dose ad almeno 6 mesi dal completamento del ciclo per over 60 anni, ospiti delle RSA, operatori sanitari e persone con patologie concomitanti). Il tasso nazionale di copertura vaccinale per le dosi aggiuntive è del 25,6% e va dallo 0,9% della Valle D'Aosta al 98,8% dell'Umbria. La copertura nazionale con dose booster è invece del 32,3% e si va dal 10% della Calabria al 73,8% del Molise. Il 25 ottobre, ricorda Gimbe, l'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha autorizzato anche il vaccino Moderna come dose booster per tutta la popolazione over 18 e in Italia si attende il via libera dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) per avviare le somministrazioni. Per quanto riguarda le 1.490.285 persone che hanno ricevuto il vaccino Johnson&Johnsonsi attende la valutazione da parte di Ema e di Aifa a una dose di richiamo a due mesi dalla prima.

https://www.ansa.it/sito/notizie/flash/2021/10/28/-sileri-priorita-a-vaccinati-jj-per-2a-dose-_5f9d699f-f9d9-41e6-9dda-11def78d3b19.html