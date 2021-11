Covid in Lombardia, ieri i positivi sono stati 186. Zangrillo e Vaia concordi: "Aumento contagi non preoccupa"

Si avvicina la stagione fredda e il rischio di contrarre influenze e coronavirus difficili da distinguere si fa concreta, ciò nonostante la situazione covid in Italia è tale da far restare in zona bianca le regioni anche se, secondo gli esperti, sarebbero 18 quelle a rischio moderato che potrebbero passare al giallo.

Con 29.319 tamponi effettuati sono 186 i positivi rilevati il primo novembre in Lombardia, il tasso di positività è lo 0,6%. Stabili i ricoverati in terapia intensiva (45), mentre calano negli altri reparti (-6, 288). Per quanto riguarda le province, sono 64 i nuovi positivi nella città metropolitana di Milano, di cui 20 a Milano città, 29 a Brescia, 13 a Varese, 12 a Monza e Brianza, 10 a Mantova e a Bergamo, 9 a Pavia, 6 a Sondrio, 4 a Como e Cremona, 3 a Lecco e 0 a Lodi.

(Adnkronos) "L'aumento dei contagi non mi preoccupa per nulla. In ospedale nel 99% dei casi arrivano persone non vaccinate che manifestano una forma di malattia che fortunatamente non ha le caratteristiche dell'anno scorso". Il professor Alberto Zangrillo, primario di rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, fotografa così la situazione del covid in Italia intervenendo a Quarta Repubblica. "Nei tamponi eseguiti quotidiani rileviamo una percentuale di contagiati che non arrivano in ospedale. Noi medici, che facciamo un lavoro appassiona perché ci piace, dobbiamo dire la verità. Fortunatamente, grazie alla vaccinazione, possiamo andare a testa alta e possiamo dire di aver fatto scuola e di contenere il numero delle persone che arrivano in ospedale perché hanno realmente bisogno", dice Zangrillo. Zangrillo che insiste sull'importanza di un'informazione equilibrata. "Arriverà l'influenza, qualche maestro virologo ha già tentato di spaventare gli italiani dicendo 'vedrete cosa succede, mi aspetto 6 milioni di contagi'. E' una supposizione completamente falsa", dice. "Noi stiamo particolarmente attenti a cosa accade nell'emisfero australe. L'influenza è un'epidemia perenne: in Australia lo scorso anno a luglio ed agosto si contavano 190 e 126 casi di influenza segnalati come episodi sentinella, quest'anno ne abbiamo 52 e 1 in tutta l'agosto. Dire che ci aspettiamo 6 milioni di casi in Italia, vuol dire che hai sbagliato mestiere e non devi fare il medico. So che dopo di me si scatenerà il dibattito, io mi assumo la responsabilità di dire quello che accade partendo da dati reali".

“L'aumento dei contagi da Covid-19 era prevedibile ma non c'è da allarmarsi: sta arrivando la stagione fredda, che favorisce la circolazione dei virus e la gente non usa più le mascherine”, a dirlo è il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia che, in una intervista al Corriere della Sera lancia un appello: “Bisogna incrementare le vaccinazioni e renderle obbligatorie per chi è a contatto con il pubblico”. “Quello che bisogna fare oggi - rileva Vaia - è spingere su due fasce di popolazione: soggetti fragili e anziani, ma anche su tutti i non vaccinati e gli immunizzati con una sola dose, che purtroppo sono tanti. Il governo deve compiere un’azione coraggiosa per prosciugare questo bacino e ampliare l’obbligo vaccinale a chiunque ricopre funzioni a contatto con il pubblico. E anche porre fine alla concezione del tampone come atto strategico per ottenere il green pass: il test è una fotografia del momento, non di ieri e non di domani. E non può surrogare il vaccino che, lo ripeto ancora, si è dimostrato un’arma efficace. È arrivato il momento di infliggere il colpo del ko al Covid”. Sulla eventualità di vaccinare i bambini Vaia ribadisce che “il mio non è scetticismo, il mio è realismo. Non vedo la necessità di proteggere una fascia anagrafica che non incide sulla curva epidemiologica. In Vaia: “Serve l’obbligo vaccinale per chi lavora a contatto col pubblico”.