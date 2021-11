Covid in Lombardia, 149.006 tamponi, 1.409 positivi (0,9%). Fontana: restrizioni solo per i non vaccinati

Sull'Italia aleggia lo spettro di nuove restrizioni anti Covid in vista del Natale; al momento il Governo non sembra orientato a soluzioni drastiche, mentre resta l'impianto dei colori per le regioni. Sono alcuni Governatori a spingere sull'adozione di misure restrittive. Lombardia, per ora, non rischia di dover lasciare la fascia bianca ieri a fronte di 149.006 tamponi effettuati, sono stati 1.409 i nuovi positivi, lo 0,9%; nel mantovano 72. Il Presidente Attilio Fontana, al pari di quello della Liguria e del Friuli, ritiene che se ci saranno restrizioni dovranno riguardare solo i non vaccinati.

"Non possiamo pensare a restrizioni per questi cittadini che hanno dimostrato fiducia, consapevolezza e senso del bene comune". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana in un post in cui sottolinea come non debba andare "disperso lo straordinario risultato raggiunto e valorizzato l'atteggiamento degli oltre 8 milioni di Lombardi che hanno con convinzione e senso di responsabilità aderito alla vaccinazione".

"In Lombardia, come tutti sanno, la campagna vaccinale ha ottenuto eccellenti risultati, trainando - con un sesto della popolazione - anche il dato nazionale. Certo non dobbiamo fermarci, dobbiamo insistere e convincere i cittadini a completare il ciclo vaccinale con la terza dose". (LNews)