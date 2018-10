Medole: fine dell'attività per il medico di famiglia Alessandro Guerrini e a Suzzara della dottoressa Daniela Moretti

Si comunica che il Dr. Guerrini Alessandro cesserà la propria attività di Medico di Famiglia convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale nel Comune di Medole in data 31/10/2018. Si invitano pertanto gli assistiti ad effettuare una nuova scelta tra i medici con disponibilità di scelte operanti nell’ambito territoriale del Punto di Contatto Alto Mantovano Castiglione D/S, recandosi presso l’ASST di Mantova - Ufficio Gestione Assistiti – Castiglione D/S Via Garibaldi n.16 e Goito SS. Goitese 313, nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: Castiglione D/S : dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - lunedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00;

Goito: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Anche a Suzzara la Dr.ssa MORETTI Daniela cesserà la propria attività di Medico di Famiglia convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale nel Comune di Suzzara in data 31/10/2018. L’ATS della VALPADANA, sede territoriale di Mantova, ha provveduto a nominare un incaricato provvisorio Dr. Vignola Zeno Giuseppe con decorrenza dal 01/11/2018 sino all’inserimento definitivo del nuovo Medico titolare. I cittadini che intendono avvalersi dell’assistenza dell’incaricato provvisorio non dovranno effettuare alcuna scelta. Rimane comunque salva la possibilità di effettuare la scelta di un nuovo Medico tra quelli con disponibilità di scelte, operanti nell’ambito territoriale di Suzzara recandosi presso l’ASST di Mantova – Sede Territoriale di Suzzara - Ufficio Gestione Assistiti in Via Cadorna 2, nei seguenti giorni ed orari: Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Martedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00

Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 Per l’operazione suddetta è possibile presentarsi:

Di persona, muniti di tessera sanitaria magnetica e documento di identità; Tramite persona incaricata munita di: delega compilata a cura dell’interessato, tessera sanitaria magnetica e documento di identità del delegante e delegato. Si ricorda inoltre che la scelta del medico è effettuabile online collegandosi al sito: www.crs.lombardia.it (numero verde 800.030.606).

Per eventuali informazioni è possibile consultare il sito www.ats-valpadana.it.