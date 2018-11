Il Poma al terzo posto in Regione Lombardia per numero di interventi al femore

Questo risultato è stato ottenuto grazie a un protocollo diagnostico terapeutico e assistenziale dedicato, coordinato dalla Direzione Medica di Presidio, che segue il paziente ortogeriatrico in tutte le fasi di diagnosi e cura, sin dall’accesso al Pronto Soccorso, in linea con le direttive regionali sulla presa in cario dei soggetti cronici. Il percorso, realizzato quotidianamente dal personale medico e infermieristico dell’Ortopedia di Mantova e Pieve di Coriano e dal personale medico e infermieristico del Pronto Soccorso, prevede un approccio multidisciplinare al paziente e vede impegnate varie figure professionali: l’ortopedico, il geriatra, l’anestesista, il fisiatra, il fisioterapista ed altri specialisti qualora le condizioni del paziente lo richiedano. Coinvolge inoltre lo staff infermieristico delle Sale Operatorie coordinato da Marzia De Bortoli e lo staff medico degli anestesisti coordinato da Gianpaolo Castelli per la programmazione dei layout di sala. Il processo di ricovero viene supportato dalla bed manager Morena Bolognini in collaborazione con la coordinatrice infermieristica dell’Ortopedia Simonetta Afretti che interviene da Pronto Soccorso nel caso non siano disponibili posti letto, nonché dalla Continuità delle cure, che assicura la prosecuzione delle cure a domicilio o in una struttura esterna nei tempi previsti, tramite Andrea Melegari. Prima responsabile delle fratture del collo del femore è l'osteoporosi, una malattia caratterizzata da una diminuzione della massa scheletrica e dal deterioramento della qualità ossea. La sua incidenza è piuttosto elevata. A soffrirne, nel nostro Paese, sono circa 1 donna su 3 e 1 uomo su 5 a dimostrazione che le fratture da fragilità diventeranno in breve una vera emergenza sanitaria. “Il percorso ortogeriatrico realizzato negli ospedali di Mantova e di Pieve di Coriano – conclude il responsabile dell’Ortopedia e Traumatologia di Mantova, Pizzoli – ci permette di focalizzare l’attenzione non solo sulla cura delle fratture del femore ma anche sulla loro prevenzione. Frequentemente, infatti, la frattura è il primo campanello d’allarme che ci mette in guardia su uno stato di fragilità ossea. È opportuno quindi preoccuparsi di prevenire non solo le fratture, ma anche le possibili recidive, mediante un corretto inquadramento osteometabolico e la conseguente terapia impostata dal medico internista specialista in malattie del metabolismo osseo; va inoltre adottato un adeguato stile di vita non sempre facile per il paziente anziano specialmente quando vive solo. Per questo motivo è necessario un approccio globale e non solo mirato al trattamento della frattura al fine di dare qualità e continuità alla nostra cura, specialmente in questo momento di razionalizzazione delle risorse economiche a disposizione”.

Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it