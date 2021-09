Asst Poma. Terza dose al via da oggi per 100 pazienti fragili

In Lombardia parte oggi la somministrazione della terza dose di vaccino anticovid per pazienti fragili ed oncologici. Per Mantova si tratta di circa 100 persone, mentre la platea regionale coinvolge circa 150 mila soggetti. Secondo gli ultimi dati in Lombardia è stata superata la soglia dell'88% delle adesioni alla campagna vaccinale. La Regione spera di arrivare al 90% della popolazione vaccinata. A partire con la terza dose, anche il Veneto, la Toscana, e il Policlinico di Bari (sui bimbi oncologici).

Si somministrerà almeno dopo 28 giorni dalla seconda, e il prima possibile se tale lasso di tempo è già trascorso. I vaccini sono quelli a mRna (Pfizer e Moderna). Dieci le categorie destinatarie di questa dose addizionale. Poi verranno le dosi 'booster' per chi, a distanza di tempo, o forse per via delle varianti, ha bisogno di una dose di rinforzo a fronte del calo di copertura immunitaria come over-80, residenti nelle Rsa e sanitari. Questa da somministrarsi a 6 mesi dall'ultima dose.