In–Forma il futuro, il 17 e 18 Novembre due giorni di orientamento per i ragazzi di terza media

Sabato 17 e domenica 18 novembre 2018 torna l’appuntamento con “In-Forma il futuro”, l’evento promosso da Provincia di Mantova per mettere a disposizione degli studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e delle loro famiglie una panoramica completa dell’offerta didattica e formativa presente sul territorio virgiliano. L’iniziativa, che negli anni scorsi è stata molto apprezzata sia dai ragazzi che dai loro genitori, si terrà negli spazi del Centro Congressi Mantova Multicentre in Largo Pradella 1/B a Mantova. La due giorni è organizzata dal Servizio Istruzione dell’ente di Palazzo di Bagno in collaborazione con l’Ufficio Scolastico per la Lombardia – Ambito Territoriale di Mantova, la Rete provinciale degli Informagiovani e Promoimpresa - Borsa Merci e vede la partecipazione di tutti gli istituti scolastici di secondo ciclo e dei Centri di Formazione Professionale del territorio mantovano. Per facilitare la partecipazione del maggior numero di persone sono previste 6 fasce di ingresso (la permanenza potrà essere quindi al massimo di 2 ore) secondo un dettagliato programma che è già stato comunicato a tutte le istituzioni scolastiche e quindi anche ai diretti interessati. Tutti gli Istituti superiori e i Centri di Formazione Professionale avranno un loro spazio dedicato per incontrare le famiglie e gli studenti e per presentare le peculiarità della propria scuola e offerta formativa. Vi sarà anche la possibilità di partecipare a incontri Informativi sulla panoramica dell’offerta di istruzione e formazione, della durata di un’ora, tenuti dagli Informagiovani e assistere a momenti di approfondimento sulle finalità formative dei vari ordinamenti (istruzione professionale, tecnica e liceale) tenuti da docenti o dirigenti delle istituzioni scolastiche mantovane. Per partecipare occorre iscriversi dal sito www.informagiovani.mn.it/informailfuturo a partire dal 31 ottobre (ultimo giorno utile il 15 novembre, o comunque ad esaurimento dei posti). Una volta iscritti è necessario stampare i biglietti che arriveranno per posta elettronica e che saranno richiesti al momento dell’ingresso all’evento; è possibile, in alternativa, mostrare il biglietto dell’iscrizione visualizzandolo sul cellulare. Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo informailfuturomn@gmail.com Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it