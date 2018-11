Il libro dedicato alla carriera automobilistica del famoso pilota mantovano, con le foto delle più belle auto che egli ha condotto in gara sui circuiti più importanti. Frutto dell'ultima fatica letteraria dello scrittore e giornalista Gianni Tomazzoni; ha richiesto oltre un anno di ricerche negli archivi storici dell'automobilismo. 384 pagine corredate da oltre 1000 fotografie a colori ed in bianco e nero, l’elenco di tutte le corse disputate e delle vetture condotte in gara ed in prova con relativo numero di targa o telaio ed il risultato finale; oltre 750 trofei vinti in 520 Gare con 430 Auto diverse tra il 1965 e il 2018; questi in sintesi i contenuti del volume che verrà presentato.

Il libro sarà nelle librerie entro fine 2018, e chi lo prenota entro il 12/12 potrà usufruire di uno speciale sconto del -20%

l'autore

Luigi Moreschi da Quingentole (Mantova), classe 1947, debutta nelle competizioni automobilistiche a soli diciassette anni partecipando, senza patente e aiutato da casco ed occhialoni per non farsi riconoscere, alle prove della cronoscalata Trofeo Lumezzane Coppa Cantoni del 5 settembre 1965. Lo fa a bordo della propria Austin Healey iscritta, per l’occasione e per ovvi motivi, dall’amico Flavio Giosuè, pilota che comparirà poi nelle classifiche ufficiali della corsa.

Questa prima esperienza “clandestina” sarà la miccia che farà accendere il fuoco della passione in Luigi Moreschi e con questa premessa inizia il meraviglioso racconto del volume che raccoglie i segreti di una carriera inimitabile condotta sempre sul filo dei 300 Km all’ora. Più di cinquecento gare disputate seduto alternativamente nell’abitacolo di oltre quattrocento vetture diverse, sei partecipazioni alla Targa Florio e ben ventinove presenze nelle prove del Mondiale Marche disputate nei circuiti più famosi e contro avversari di tutto rispetto, ha vinto due Giri dell’Umbria ed ha ottenuto una serie infinita di vittorie assolute nelle gare in salita ed in quelle in pista sia con le auto moderne che con le autostoriche, seconda vera passione di Luigi Moreschi.

L'azienda

All’alba degli anni ‘90 nasce a Quingentole la Moreschi Motorsport,un’ azienda specializzata nella realizzazione di restauri e preparazioni specifiche dedicati al mondo delle veterane da competizione.

Osella, Abarth, March, Chevron, BMW, Ford, Bizzarrini, Dallara, Lola, Porsche, AMS sono solo alcuni tra i marchi più rappresentativi tra tutti quelli trattati nell’atellier mantovano dove l’esperienza maturata da Luigi in tanti anni di corse, viene messa a disposizione dei clienti-amici piloti. E dal 2016 è anche vicepresidente della scuderia Tazio Nuvolari Italia.

La presentazione

