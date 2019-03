I risultati ai Criteria di Riccone. Sabato e domenica si torna in vasca a Monza con il trofeo “…e continuano a nuotare con noi”.

Chiuso il programma dei Criteria Giovanili di Riccione 2019 che negli scorsi giorni avevano dato spazio alle gare maschili dopo la conclusione di quelle femminili. Risultati soddisfacenti anche nel settore maschile per i nuotatori degli impianti Sport Management e delle società satelliti, con tanti buoni piazzamenti per i nostri atleti. Così come per il settore femminile, che qualche giorno fa aveva festeggiato le due medaglie conquistate da Isabella Riso (Sesto San Giovanni) anche per il settore maschile risultati in linea con le aspettative e tecnici soddisfatti dei piazzamenti degli atleti.

Gianni Leoni (Referente Tecnico Sport Management): “Le aspettative sono state in linea con quelli che sono stati i risultati con qualche risultato a sorpresa come quelli di Isabella Riso che è sbocciata centrando due medaglie. Sono i risultati che ci aspettavamo da una squadra molto giovane, che stiamo cercando di costruire anche grazie al supporto di allenatori in certi casi molto giovani e già bravi. Contemporaneamente stiamo cercando di non forzare i risultati di chi ha talento. Il livello generale dei Criteria si è alzato ma i nostri ragazzi hanno fatto bene. L’obiettivo per noi era quello della crescita pensando al futuro ora andiamo avanti con la volontà di migliorare ulteriormente”.

Il 23 e 24 marzo a Monza il Trofeo ASC/Sport Management supermaster “…e continuano a nuotare con noi". Archiviati i Criteria di Riccione un altro importante appuntamento attende i nuotatori della società Sport Management: la prima edizione del Trofeo Città di Monza "...e continuano a nuotare con noi". Una manifestazione organizzata da Sport Management in collaborazione con ASC (Attività Sportive Confederate) che si svolgerà sabato e domenica nella piscina Pia Grande di Monza. Alla manifestazione parteciperanno 90 società (67 dalla Lombardia, 1 dal Veneto, 2 Tosca, 2 Sicilia, 1 Puglia, 8 Piemonte, 1 Molise, 2 Liguria, 2 Lazio, 2 Emilia Romagna, 2 Campania) con 788 atleti, 1421 presenze gara e 54 staffette. La società più rappresentata sarà quella di casa con 178 presenti. Tra i partecipanti anche Carlo Arturo Maria Trovaini M55 fresco primatista del mondo di categoria. Durante la manifestazione saranno assegnate 13 coppe ad allenatori e atleti azzurri recentemente scomparsi.

Di Seguito tutta la lista dei risultati dei nostri nuotatori ai Criteria di Riccione Maschili (in fondo la lista dei tecnici):

SM PALLANUOTO

Classifica generale 40 punti (27^)

Classifica juniores 29 punti (14^)

Classifica ragazzi 11 punti (48^)

Andrea Campolo Sesto San Giovanni

50sl 23.78 (29^)

50fa 25.69 (26^)

100fa 55.23 (5^)

Luigi Riva 2002 Sesto San Giovanni

50do 26.34 (14^)

50sl 23.42 (17^)

50fa 24.83 (4^)

100sl 50.83 (9^)

Tommaso Rosi Belliere 2002 Monza

50do 26.37 (15^)

50sl 23.51 (19^)

100do 56.28 (10^)

100sl 51.49 (17^)

Filippo Tabladini 2005 Desenzano

100ra 1.11.32 (27^)

200ra 2.31.11 (11^)

Lorenzo Tabladini 2002 Desenzano

100ra 1.03.01 (6^)

200ra 2.18.28 (6^)

50ra 29.42 (9^)

Dimitriy Neverov 2002 Desenzano

100ra 1.04.71 (18^)

50sl 24.14 (38^)

200mi 2.05.17 (10^)

200ra 2.17.90 (4^)

400mi 4.35.24 (18^)

Riccardo Saita 2003 Desenzano

50sl 24.54 (33^)

200sl 1.54.88 (16^)

100sl 52.83 (19^)

Jacopo Nuca 2004 Broni

50sl 25.13 (35^)

100do 58.00 (5^)

200do 2.07.31 (12^)

Lorenzo Bucelli 2002 Sesto San Giovanni

100ra 1.04.74 (19^)

200ra 2.22.67 (25^)

50ra 29.64 (14^)

Manuel Fumagalli 2000 Monza

100sl 51.07 (25^)

Carlo Alberto Sartori 2003 Thiene

100ra 1.07.41 (26^)

Andrea Turconi 2004 Busto

100ra 1.08.38 (26^)



Jacopo Vincenzi 2005 Sesto San Giovanni

100ra 1.11.55 (30^)

200mi 2.17.58 (19^)

100fa 1.01.04 (14^)

400mi 4.54.13 (20^)

Reidi Resuli 2005 Broni

50sl 25.88 (30^)

200mi 2.18.70 (23^)

100sl 56.02 (25^)

Achille Valerio 2001 Thiene

200fa 2.03.63 (15^)

Elia Bernardelle 2005 Thiene

200fa 2.17.07 (18^)

100fa 1.02.07 (24^)

Andrea De Gregori 2003 Sesto San Giovanni

200mi 2.11.99 (28^)

Andrea Borona 2005 Cantù

100do 1.02.42 (23^)

4x200sl ragazzi

Riccardo Saita 2003 Desenzano

1.58.30

Andrea De Gregorio 2003 Sesto San Giovanni

1.59.31

Matteo Solivo 2004 Desenzano

2.03.28

Francesco Schembri 2003 Busto

2.00.13

Totale 8.01.02 (25^)

4x100sl juniores

Luigi Riva 2002 Sesto San Giovanni

51.44

Tommaso Rosi Belliere 2002 monza

51.07

Lorenzo Bucelli 2002 Sesto San Giovanni

52.64

Andrea Campolo 2002 Sesto San Giovanni

51.11

Totale 3.26.26 (9^)

4x100sl Ragazzi

Riccardo Saita 2003 Desenzano

52.76

Andrea De Gregorio 2003 Sesto San Giovanni

53.80

Matteo Solivo 2004 Desenzano

54.85

Jacopo Nuca 2004 Broni

53.64

Totale 3.35.05 (14^)

4x100mi juniores

Tommaso Rosi Belliere 2002 monza

Do 57.39

Lorenzo Tabladini 2002 Desenzano

Ra 1.03.00

Andrea Campolo 2002 Sesto San Giovanni

Fa 56.13

Luigi Riva 2002 Sesto San Giovanni

Sl 50.41

Totale 3.46.96 squalificata per cambio irregolare

4x100mi ragazzi

Jacopo Nuca 2004 Broni

Do 58.31

Carlo Alberto Sartori 2003 Thiene

Ra 1.06.35

Andrea De Gregorio 2003 Sesto San Giovanni Fa 1.00.28 Riccardo Saita 2003 Desenzano Sl 52.25 Totale 3.57.19 (10^)

CANOTTIERI LECCO

Nicolò Mattavelli 2005

100ra 1.09.49 (11^)

200mi 2.19.70 (29^)

400mi squalificato

200ra 2.27.39 (2^)

Davide Drobot 2005

400sl 4.21.39 (35^)

Simone Pasini 2002

400mi 4.35.53 (18^)

RN MASSA

Riccardo Zanelli 2004

50sl Squalificato

100fa 57.65 (10^)

100sl 56.08 (38^)

VIRGILIANA MANTOVA

Enrico Quaini 2003

400sl 4.07.56 (18^)

200sl 1.54.96 (17^)

1500sl 16.08.30 (13^)

TECNICI

Nuoto Club Liguria (tecnico: Tiziana Campi)

Virgiliana Mantova (tecnici: Giancarlo Agosti, Andrea Cavicchini)

Rari Nantes Massa (tecnici: Rudy Goldin, Jacopo Bertelli)

Canottieri Lecco (tecnico: Riccardo Crippa)

SM Pallanuoto Sezione Desenzano (Marco Colombo)

SM Pallanuoto Sezione Sesto San Giovanni (tecnico: Andrea Zagarino)

SM Pallanuoto Sezione Busto Arsizio (tecnici: Fabio Fantoni, Angelo Tozzi)

SM Pallanuoto Sezione Melzo (tecnico: Marco Trecalli)

SM Pallanuoto Sezione Thiene (tecnici: Andrea Manfrin, Wally Papacena)

SM Pallanuoto Sezione Broni (tecnico: Simone Meriggi)

SM Pallanuoto Sezione Luino (tecnico: Marco Piccinini)

SM Pallanuoto Sezione Monza (tecnico: Igino Proserpio)

SM Pallanuoto Sezione Cantù (tecnico: Simone Bressan)

Responsabile tecnico Sport Management: Gianni Leoni