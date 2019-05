Un weekend ricco di soddisfazioni, quello appena trascorso, per i pallanuotisti della Virgiliana Mantova. Vince e convince la formazione impegnata nel campionato di promozione del Triveneto, con la squadra guidata dal tecnico Judit Struhàcs che non ha problemi a imporsi con un larghissimo 6-15 nella vasca del fanalino di coda Sis Verona. In evidenza per la formazione ospite Vicentini che realizza 5 gol. In virtù di questo successo i mantovani si mantengono al quarto posto in classifica generale. La Virgiliana Mantova tornerà in vasca sabato a Preganziol per la decima giornata.

ANTONIO GALDI grandi gioie per tutta Sport Management (l’azienda che gestisce le piscine Dugoni di Mantova) e per i tesserati della Virgiliana Mantova arriva anche dalla rappresentativa maschile del Veneto presente al torneo delle regioni 2019: tra i convocati anche il nostro Antonio Galdi atleta classe 2005 che ha chiuso, insieme ai suoi compagni di squadra, il torneo (che si è svolto presso il Centro Federale di Ostia – RM) in nona posizione. Il Veneto inizia il suo cammino vincendo 7-6 contro l’Abruzzo per poi chiudere con lo stop per 5-4 contro l’Umbria. Nella seconda giornata di gare arriva, inizialmente, un’altra sconfitta con la Lombardia che firma il 6-7 che relega il Veneto a competere per il concentramento dei piazzamenti tra 9°/14° posto. Il Veneto batte 7-3 le Marche, poi bissa contro Emilia Romagna (superata 7-5), Abruzzo (10-2) e Friuli Venezia Giulia. Contro il Piemonte è stop per 7-4, ma poi Galdi e compagni riescono a rifarsi e a vincere 6-3 contro i piemontesi la finale per il nono posto. Antonio Galdi dunque va ad aggiungersi alle altre due tesserate per la Virgiliana Mantova Chiara Mema e Sara Proietti che un paio di settimane fa avevano preso parte al trofeo delle regioni femminile chiudendo al terzo posto.

JUDIT STRUHACS (allenatore Virgiliana Mantova): “Siamo tutti molto orgogliosi della partecipazione dei nostri atleti al Trofeo delle Regioni con la rappresentativa del Veneto. I ragazzi si sono ben comportati e spero si siano anche divertiti. Per un weekend hanno avuto modo di confrontarsi con alcuni dei più promettenti giovani della pallanuoto e questo per tutti noi, sia come tecnici sia come società, è motivo di grande soddisfazione. A tutti e 3 i nostri giovani pallanuotisti faccio i miei più sinceri complimenti”.