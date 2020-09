Da Fermo con 3 punti: inizia con una vittoria la stagione del Mantova

Il Mantova di mister Emanuele Troise ha bagnato il debutto in Serie C archiviando i primi, fondamentali, 3 punti della stagione. Sotto la pioggia battente delle Marche, i biancorossi hanno contenuto le iniziative della Fermana, mantenendo alta la soglia dell'attenzione per andare poi a colpire al momento giusto. Una prestazione importante, di maturità - come chiesto da mister Troise alla vigilia - con Guccione e compagni che alla fine hanno trovato il primo sorriso del campionato. Decisiva, in termini di risultato, si è rivelata la discesa in solitaria di Cheddira a metà della ripresa, col numero 29, atterrato in area dal capitano dei padroni di casa Comotto (espulso nell'occasione), che ha garantito ai biancorossi un calcio di rigore e la superiorità numerica. Dal dischetto, implacabile, è arrivato il primo centro stagionale del Capitano, Filippo Guccione, e la prima rete in Serie C con la maglia del Mantova. I biancorossi si preparano ora, con la consapevolezza di chi sa di aver vinto solo la prima delle tante battaglie all'orizzonte, al debutto casalingo contro il Carpi, nel match di domenica 4 ottobre (ore 17.30) in cui si tornerà a calcare il prato del 'Martelli' per la 2a giornata della Serie C 2020/21.