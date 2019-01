Il Carbone dei piccoli riparte con il lab Dia.Tonica

È possibile far suonare una carta geografica o disegnare servendosi solo di foglie e fiori? E chi ha mai provato, senza l'aiuto di un computer, di stampare un bellissimo poster o di arrivare a scoperte scientifiche sensazionali? Il carbone dei piccoli lab, si sa, è lo spazio per le sfide impossibili e per cimentarsi con fantasia e intelligenza in prove inimmaginabili. Sabato 2 febbraio riparte all'Oberdan il ciclo di laboratori con merenda dedicato ai bambini curiosi che vogliono esplorare il mondo con lo sguardo e con le mani. Il primo appuntamento è con DIA.TONICA, un mini laboratorio-concerto per carillon e mappe ideato dal musicista Emanuele Maniscalco. Il workshop - pensato per bambini dai 5 ai 10 anni - prevede tre turni (ore 15.00, 16.00, 17.00). A seguire - domenica 17 febbraio - Fabio Bozzoli in CHE COSA SUCCEDE SE...? farà riscoprire ai piccoli partecipanti il fascino della scienza senza l'uso delle tecnologie. Sabato 2 marzo l'Oberdan si trasformerà in una tipografia con CIAK, SI STAMPA! di Maria Zaramella, per stampare le locandine dei film prossimamente in programma, mentre sabato 16 marzo tutti in Giappone con LINEE, FIORI, FOGLIE, COLORI: un'introduzione all'arte dell'ikebana curata da Jenny Favari. Tutti i laboratori ( ad eccezione di DIA.TONICA ) avranno inizio alle 16.15. Al termine delle attività, i partecipanti potranno recuperare le energie spese grazie a una gustosa merenda offerta da Coop Alleanza 3.0. Per iscriversi è necessario compilare l'apposito form on line disponibile sul sito del cinema del carbone o chiamare lo 0376.369860. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it