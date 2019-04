Crescere sostenibili: escursioni gratuite in natura nel Parco del Mincio

Sono ispirate ai temi del turismo lento e della mobilità sostenibile le escursioni naturalistiche del programma “Crescere sostenibili” promosso dal Parco del Mincio e dal Comune di Mantova nell’ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa lavoro all’interno del progetto “La grande Mantova si muove sostenibile”.

Il fitto programma si compone di uscite in natura su battello elettrico, in bicicletta o a piedi, alla scoperta degli ecosistemi che rendono unici Mantova e i suoi dintorni, con l’accompagnamento di guide ambientali che illustreranno ai partecipanti l’immensa ricchezza del capitale naturale dell’area protetta: le attività, a partecipazione gratuita, si svolgeranno da domenica 7 aprile a domenica 13 ottobre all’interno di un’area geografica che si estende da Mantova ai territori della Grande Mantova con le frazioni di Grazie, Soave, Pietole, ai boschi Carpaneta e Bertone, e saranno occasionalmente accompagnate da degustazioni di prodotti locali.

I laghi di Mantova e la biodiversità che li caratterizza sono protagonisti di alcune uscite che abbinano bicicletta a barca con motore elettrico e fanno perno su Fondo Ostie, tra Mantova e Grazie, avamposto di ecoturismo affacciato sulla riserva naturale delle Valli del Micio. Il focus sui laghi include una navigazione serale e una camminata in notturna in tour nel parco periurbano. Altri ciclotour portano alla scoperta dei parchi Bertone e Foresta Carpaneta, del forte di Pietole e della riserva naturale della Vallazza, con ritorno in bus Apam dotato di carrello bici.

Il calendario è on line nel sito web del Parco del Mincio, la partecipazione è gratuita con prenotazioni obbligatorie (Segreteria Didattica Parco del Mincio 0376 391550 int. 20 lunedì, mercoledì, venerdì ore 9:00 – 12:00.

Il primo appuntamento è, per domenica 7 aprile con un Tour in bicicletta Mantova – Fondo Ostie andata e ritorno, con merenda sull’aia e breve navigazione tra i canneti sul lago Superiore e verso l’isola dell’Airone Rosso (partenza ore 15:30 presso La Zanzara).

In programma anche alcune uscite con le scuole per l’inizio del prossimo anno scolastico con attività e uscite abbinate ad attività naturalistiche di educazione ambientale volte alla conoscenza degli habitat del territorio dell’area protetta e degli ambienti naturali che lo compongono, a partire dal giardino della scuola per poi prendere contatto con habitat più articolati e complessi, da visitare durante le uscite guidate dagli operatori volontari o professionali. L’attività di conoscenza sarà legata al tema della crescita e in particolare della crescita sostenibile declinata in più chiavi di lettura: la crescita degli stessi partecipanti (con indicazioni operative di sostenibilità da adottare nel loro quotidiano), della comunità (con esempi di buone pratiche), del territorio e della natura nelle sue diverse componenti. Per questo ultimo aspetto si sceglierà una chiave di lettura emblematica del tema della crescita: i semi della natura, da quelli autoctoni a quelli alloctoni che verranno individuati, raccolti e descritti con l’aiuto degli accompagnatori, per aiutare a comprendere la biodiversità e le forme di tutela del territorio.

Il programma “Crescere sostenibili” è realizzato da Parco del Mincio e Comune di Mantova in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e nel calendario sono state incluse anche altre tre attività: due date, il 26 e 27 aprile sono realizzate con Apam, in occasione del 70° anniversario dell’azienda di trasporti e il 19 maggio che sarà la data del Bioblitz che si svolge in alcuni parchi di Lombardia e il Parco del Mincio ha programmato di realizzare alle Bertone.

Le date in programma:

A seguire:

venerdì 26 aprile ore 16:30, Bicitour alle Bertone con rientro in bus navetta con carrello bici, in collaborazione con Apam;

sabato 27 aprile ore 20, Passeggiata naturalistica al chiaro di luna sulle rive dei laghi Inferiore e di Mezzo e rientro in bus navetta da Campo Canoa, in collaborazione con Apam;

sabato 4 maggio ore 16, Percorso a piedi lungo il Parco Perirubano di Mantova;

domenica 19 maggio ore 10, Bioblitz alle Bertone, evento di scienza partecipata alla scoperta di sirfidi, semi, fiori e piante erbacee, uccelli e macroinvertebrati, con la guida di esperti;

sabato 1 giugno ore 16:30, Merenda in compagnia a Fondo Ostie e breve navigazione sul lago Superiore con barca a motore elettrico;

domenica 9 giugno ore 15, Bicitour alle Bertone con piccolo ristoro e rientro in bus con carrello bici;

domenica 16 giugno ore 16, Tour a piedi ad anello lungo le sponde del lago di Mezzo;

sabato 6 luglio ore 9, Ciclotour alle Bertone con aperitivo al Ginkgo garden Bio bar e rientro in bus con carrello bici;

sabato 13 luglio ore 18:30, Luci e suoni del tramonto sul lago Superiore, escursione in barca con motore elettrico;

sabato 31 agosto ore 9, Bicitour in Vallazza e a Pietole, con ristoro nel pioppeto e rientro in bus navetta con carrello bici;

sabato 14 settembre ore 15, Tour in bici a Fondo Ostie e navigazione tra i fiori di loto, con aperitivo prima del rientro;

sabato 28 settembre ore 14:30, Bicitour con percorso dei tre laghi: da Porto Catena a Campo Canoa, dal Parco dell’Arte all’affaccio sul lago Superiore con arrivo alla Zanzara;

domenica 13 ottobre ore 9, Bicitour Mantova Carpaneta seguendo i nuovo percorsi di Mantova Ciclabile, con escursione nella foresta ERSAF, pausa ristoro e rientro in bus navetta con carrello bici.