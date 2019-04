Conversazione tra donne: laboratorio linguistico attivato a Lunetta

Continuano i laboratori linguistici realizzati nell'ambito del progetto Lunattiva, in collaborazione con ReteLunetta, che sono partiti nel marzo scorso. Il prossimo appuntamento con il gruppo di conversazione in italiano dedicato alle donne, aperto a chiunque fosse interessato, si terrà martedì 9 aprile presso “l’Officina delle Idee”, in via Canneti 22 a Lunetta, dalle 8.30 alle 10. Si ricorda che i laboratori si svolgeranno sempre di martedì con cadenza quindicinale. L’azione è organizzata nell’ambito del progetto Lunattiva, per la gestione sociale dei quartieri di edilizia pubblica in Lombardia, che è finanziato dal Fondo Sociale Europeo e interesserà il quartiere di Lunetta con numerose attività ed iniziative fino a giugno 2020. Tra i partner, oltre al Comune di Mantova, ente capofila, vi sono Aler, la cooperativa Solco, Agape e CSV-Lombardia Sud. Il corso di conversazione consiste in un laboratorio di lingua italiana per donne straniere, con particolare attenzione al focus conversazione/lingua parlata, che rappresenta il grimaldello per l’accesso alle attività del quartiere e consente una maggiore integrazione sociale. Si tratta di un corso sperimentale ed innovativo di taglio diverso rispetto ai corsi di alfabetizzazione tradizionale già presenti sul territorio. L’obiettivo del laboratorio è di favorire l’inserimento sociale e lavorativo che parte dalla conoscenza della lingua italiana, almeno parlata. Si fa presente che, sempre nell’ambito del progetto Lunattiva, è operativo lo sportello “l’Officina delle Idee”, in via Canneti 22, un luogo di informazione, di incontro e scambio di proposte a disposizione degli abitanti di Lunetta ed aperto tutti i giovedì dalle 8.30 alle 12.30. Per informazioni si può anche contattare il team di Lunattiva scrivendo all'indirizzo mail progettolunattiva@gmail.com . Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it