Per Natale una pista di ghiaccio al Mantova Outlet Village

Dal 16 novembre fino al 02 febbraio 2020, infatti sarà possibile passeggiare tra le varie boutique per vedere i nuovi store arrivati, per cercare il regalo perfetto per i nostri cari, ma anche pattinare sul ghiaccio ed assistere all’esibizione di campioni di caratura nazionale ed internazionale del pattinaggio, giovani talenti, italiani e non, che portranno l’eleganza di questa disciplina al Village. Si esibiranno in più appuntamenti: Sofia Sforza, Luca Demattè, Alessandro Fadini, Francesca Righi, Alexej Dubrovin, Lara Naki Gutmann, Nicole Gosviani e Leoluca Sforza. La pista, che rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.45 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00, sarà palcoscenico di spettacoli gratuiti per tutto il periodo natalizio. Si partirà sabato 23 novembre, alle ore 15.00, con il Galà di apertura che vedrà come protagonisti Sofia Sforza, Luca Dematté e Alessandro Fadini. La Sforza, classificatasi in coppia al decimo posto ai Campionati Mondiali Junior, si esibirà in coppia con Luca Demattè, che ha gareggiato con Carolina Gillespie dal 2010 al 2012. In singolo invece danzerà Fadini, pattinatore artistico. Sabato 30 novembre, alle ore 18.00, sarà la volta dello spettacolo con Lara Naki Gutmann, l’atleta tesserata con il Circolo Pattinatori Artistici di Trento che ha ottenuto il sesto posto nella tappa di esordio del circuito del Junior Grand Prix a Courchevel, in Francia, che vedeva impegnati le migliori atlete mondiali Junior. Seguirà l’esibizione di Sofia Sforza. Venerdì 20 dicembre, per augurare a tutti un sereno e felice Natale, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, sarà possibile pattinare sul ghiaccio con un vero e proprio Babbo Natale che accompagnerà anche i non professionisti a trascorrere una giornata divertente on-ice. Domenica 22 dicembre, ale ore 15.00, un altro grande spettacolo verrà offerto a tutta la clientela, oltre ad un nuovo show di Lara Naki Gutmann; si esibiranno in coppia Francesca Righi ed Alexej Dubrovin, entrati con merito in top-15 grazie a un piazzamento in tredicesima posizione ai Mondiali Junior 2019. Ma dopo Babbo Natale, non poteva mancare la Befana! Infatti lunedì 6 gennaio, dalle ore 14.00 alle 16.00, si potrarà imparare a pattinare in sua compagnia. Gli eventi chiuderranno mercoledì 8 gennaio, quando alle ore 18.30, si terrà lo spettacolo che vedrà come protagonisiti la pattinatrice russa, classificatasi al sesto posto ai campionati europei del 2013, Nicole Gosviani e il giovane pattinatore bergamasco, Leoluca Sforza in coppia e Alessandro Fadini in singolo. Per tutto il periodo, sulla pista, saranno presenti maestri della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) a disposizione per tutti coloro che vogliono avvicinarsi all’affascinante disciplina del pattinaggio su ghiaccio seguiti da atleti professionisti. “Quest’anno la nostra scelta per allietare lo shopping e i regali natalizi ma anche semplicemente per offrire un pomeriggio di svago ai nostri clienti è andata nella direzione tradizionale della pista di ghiaccio. Ma come d’abitudine abbiamo voluto proporre l’eccellenza, sia a livello estetico, poiché la pista sarà allestita con un mood davvero originale, che per gli spettacoli che andremo a proporre, tutti con atleti dalle performance incantevoli. L’ice skating è uno degli sport invernali più seguiti e affascinanti, adesso come centinaia di anni fa. In realtà la pratica sportiva è solo la punta dell’iceberg – esempio più che mai azzeccato in tema di ghiaccio… – di un movimento assai più ampio e di una passione, ancora prima che diventasse uno sport, ben radicata nella tradizione popolare, specialmente in quei paesi dove il freddo inverno costringe a ripararsi dalle rigide temperature che offre anche grandi possibilità di svago e divertimento o di muoversi in modo “non convenzionale” con velocità ed agilità sulle superfici gelate” – dichiara Sara Sirocchi, marketing manager del Village. Mantova Outlet Village Mantova Outlet Village si trova a pochi chilometri dalla storica città di Mantova e dalle bellezzeen del Lago di Garda. Inaugurato nel 2003, conta più di 110 negozi e si configura come una delle realtà economiche di maggiore interesse della sua area. I visitatori del Village sono amanti della città, molti dei quali turisti provenienti da Verona e dal Lago di Garda e grazie al posizionamento strategico sull’A22. Land of Fashion è la collezione di cinque uniche shopping destination che si distribuiscono da nord a sud, lungo tutto il territorio italiano: Palmanova Outlet Village (Friuli), Franciacorta Outlet Village e Mantova Outlet Village (Lombardia), Valdichiana Outlet Village (Toscana) e Puglia Outlet Village (Puglia). Gestiti come detto da Multi Outlet Management Italy (MOMI), i cinque Outlet Village ospitano collezioni originali delle stagioni precedenti di marche di moda di fama internazionale e di nicchia, a prezzi ridotti fino al 70%, tutto l’anno. Collocati in regioni note per la loro storia e cultura, gli Outlet Village offrono un mix esperienziale unico di shopping e intrattenimento. 150 mila metri quadrati commerciali, di proprietà del Fondo americano Blackstone, che nel 2016 sono stati scelti da oltre 17 milioni di visitatori, per uno shopping di qualità con formula outlet negli oltre 600 punti vendita dei Village. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it