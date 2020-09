fuoriporta. A Verona anche l'associazione Oltrefossa al Tocatì, il Festival dei giochi di strada

Tocatì cambia format e per la prima volta si svolgerà non solo, nel centro storico di Verona, ma anche in giro per le piazze italiane. Un evento diffuso che coinvolgerà circa 20 giochi e sport tradizionali che si praticano in varie regioni d’Italia e che verranno praticati proprio là dove sono nati e dove continuano ad essere giocati dalle comunità ludiche. Protagonisti di questa edizione del Tocatì saranno dunque non solo i giochi tradizionali, ma anche i borghi storici italiani dove questi sono di casa. Un’occasione importante in questo momento per incentivare la scoperta di luoghi poco noti del nostro paese, con un’idea di turismo lento e attento alle tradizioni. Nella piccola frazione di Fossa Caprara, sulle sponde del Po, i giocatori dell’Associazione Oltrefossa si sfideranno a Sbürla la rôda!, “spingi la ruota!”. Tradizione vuole che fino agli inizi del Novecento i mugnai di Fossa Caprara, frazione nel comune di Casalmaggiore, usassero sostituire le grosse macine dei mulini ad acqua facendole rotolare su­gli argini fino alla barca. Oggi questa usanza è diventata un gioco a squadre che consiste nello spingere una rotobal­la di paglia di 250 kg lungo un percorso. Da 12 anni le contrade Fossa e Capra­ra si sfidano nel Palio e nel Campionato, con circa 70 giocatori maschi divisi in 10 squadre e un’età media di 25 anni. I visitatori, dopo Sbürla la rôda, potranno assaporare le specialità della zona, come i tortelli di zucca, gli stufati e gli arrosti, e visitare il museo del bijou, un museo assolutamente unico in Italia, che raccoglie oltre 20mila pezzi fra anelli, collane, bracciali, orecchini, dalla fine dell'800 al 1970. Tra gli altri giochi della tradizione italiana che si svolgeranno nei borghi di appartenenza anche Bijé (Farigliano, Cuneo), Birillo Parato (Fossato ionico, Reggio Calabria), Cacio al fuso (Pienza, Siena), Corsa con la Cannata (Arpino, Frosinone), Gioco delle Noci (Monterosso al Mare, Liguria), Lancio del Maiorchino (Novara di Sicilia, Messina), Pilote (Gemona del Friuli, Udine), Remiere (Malamocco, Isola di Burano), Trampoli (Schieti di Urbino), Tsan (Brissogne, Aosta), S’Istrumpa (Ollollai, Nuoro) e Zugo de l’ovo (Sezano, Verona). I giochi che si svolgeranno a Verona e dintorni invece, Schida (da Guidizzolo, Mantova), Morra (da Sant’Anna d’Alfaedo, Verona), Palota (da San Vito al Mantico, Verona), Palo della Cuccagna (da Santa Maria di Zevio, Verona) e diversi giochi da tavoliere come Carrom, Dama e Scacchi. Tutti i giochi sono raggiungibili anche tramite diretta streaming trasmessa sui canali social sui canali social ufficiali e sul sito www.tocati.it Il Festival Tocatì si svolgerà nel rispetto delle ordinanze e linee guida vigenti in materia di tutela della salute pubblica. Ricordiamo a tutti: – di evitare di creare assembramenti; – di portare con sé la mascherina che potrebbe essere richiesta da parte dei nostri volontari per accedere a determinate aree; – di prestare attenzione alla segnaletica presente nelle aree; – che molti eventi sono a prenotazione; – che gli eventi sono tutti a numero chiuso e pertanto soggetti ad esaurimento posti. - che in caso di pioggia il festival si tiene regolarmente, in parte, in spazi al coperto. - che il biglietto del festival è gratuito. Informazioni sul Festival - Nato nel 2003, il Festival ha avuto subito successo. Dal 2006 viene dedicato ogni anno ad un diverso Paese che viene rappresentato da giochi, musiche, danze caratteristiche e specialità gastronomiche (2006 Spagna, 2007 Croazia, 2008 Scozia, 2009 Grecia, 2010 Svizzera, 2011 vari Paesi del mondo in occasione del congresso mondiale degli esperti di gioco ITSGA - International Traditional Sports and Games Association, 2012 tutti i Paesi Ospiti in precedenza hanno inviato una rappresentanza per celebrare il decennale del Tocatì, 2013 Ungheria, 2014 Messico, 2015 Catalunya, 2016 Repubblica Popolare Cinese, 2017 vari paesi europei legati dal tema della lotta, 2018 La Francia del Sud, 2019 La Bretagna). - Il Festival è da sempre attento a sostenibilità e ambiente ed utilizza solo energia proveniente da fonti rinnovabili. Dal 2015 ha ottenuto la certificazione internazionale ISO 20121 come evento sostenibile. Per informazioni Segreteria del Festival e Associazione Giochi Antichi cell. 342 7842761 www.tocati.it - info@tocati.it www.associazionegiochiantichi.it - info@associazionegiochiantichi.it Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it