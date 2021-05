Il laboratorio di teatro "Normale è noioso" chiude con l'evento “Tempo al tempo”

È proseguito anche in questo anno di pandemia il laboratorio di teatro "Normale è noioso", promosso nell’ambito del progetto “Recovery.Net: laboratori per una psichiatria di comunità”, sostenuto da Fondazione Cariplo con l’obiettivo di promuovere sul territorio la salute mentale. Il laboratorio, che in questi mesi non ha smesso la sua attività di incontri settimanali, anche grazie al sostegno del progetto “Connessioni”, promosso dall’associazione Oltre la Siepe e finanziato da Regione Lombardia, è stato coordinato da Teatro Magro, ed ha coinvolto 14 partecipanti, alternando momenti in presenza e momenti a distanza. A conclusione di questa sperimentazione, è previsto un momento aperto al pubblico, in cui i partecipanti al laboratorio si esibiranno, domenica 30 Maggio alle ore 21 presso lo spazio Home di Teatro Magro, per una performance dal titolo “Tempo al tempo” che affronterà il tema del tempo, sempre uguale e costante, ma percepito in modo diversi nel corso della vita. La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: andrestarifapardo@teatromagro.com, o scrivendo un messaggio al num. 347 0860228 Per info: marinavisentini@teatromagro.com 3394568098 Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it