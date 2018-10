Dal 5 al 16 novembre torna Mantova Scienza

Dal 5 al 16 novembre è in programma l'edizione 2018 di MantovaScienza, rassegna di conferenze, dibattiti, proiezioni cinematografiche e laboratori di carattere divulgativo su temi scientifici di interesse generale. Il programma è stato presentato oggi nella sala Consiliare del Municipio. Promotore dell’iniziativa è infatti il Comune di Mantova, Settore Servizi Educativi e Pubblica Istruzione in collaborazione con Alkémica Cooperativa Sociale onlus, a cui è affidata l’organizzazione tecnica e la didattica; main sponsor Gruppo Tea e Fondazione Comunità Mantovana onlus. Per il terzo anno consecutivo la città sarà animata da conferenze, dibattiti e convegni che affrontano i più ampi temi delle Scienze e che accoglieranno ospiti di fama nazionale e internazionale pronti a raccontare le loro scoperte con taglio accattivante e comprensibile a tutti. Prosegue anche la collaborazione con il Cinema del Carbone per la rassegna “La Scienza al Cinema”, uno speciale dedicato ai film a tema scientifico, commentati in sala da esperti e ricercatori impegnati sui più avanzati e innovativi fronti di ricerca. Per tutta la durata della manifestazione saranno attivati laboratori didattici per le scuole, in particolare nei luoghi che negli ultimi secoli sono stati centri nevralgici per la diffusione della Scienza a Mantova e che custodiscono preziose collezioni scientifiche. Tra le novità segnaliamo la proposta organizzata in collaborazione con Versalis/Eni che apre le porte dello stabilimento alle scuole superiori per far conoscere le professionalità e le opportunità lavorative, con incontri mirati alla formazione e orientamento. Anche il teatro sarà protagonista di una serata proposta al pubblico con la rappresentazione SN 1604, che unisce didattica della scienza, multimedialità e spettacolo con l’organizzazione tecnica e la regia a cura delle cooperative Teatro Magro e ZeroBeat. Alle attività didattiche del mattino hanno già aderito oltre 80 classi di Mantova e provincia, dalla scuola dell’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado.