Suzzara, sabato 17 apre il Festival delle Scienze

Per il terzo anno consecutivo il Comune di Suzzara e l'Istituto Superiore "Manzoni", in collaborazione con LABTER-CREA Rete di Scuole e altre istituzioni, organizzano il Festival delle Scienze: una rassegna di incontri, laboratori didattici, conferenze, esperimenti spettacoli e curiosità accomunati dal piacere dell'investigazione scientifica e dalla discussione scientifica. Il Festival si aprirà sabato 17 novembre e si concluderà mercoledì 21 novembre. Gli incontri si terranno al Centro Culturale Piazzalunga e all'Istituto Superiore "Manzoni" di Suzzara, al mattino e al pomeriggio; gli incontri serali si svolgeranno a Piazzalunga. Tra le attività in programma spiccano "Henergical" e "Acqua: luce+cibo+gioco = energia pulita per la vita"

Il primo è un approccio al mondo dell'energia, a cura degli studenti della Classe 3 BS dell’Istituto Superiore Manzoni di Suzzara, su progetto didattico dell’Ing. Marco Faggioli, libero professionista e già collaboratore scientifico di LABTER-CREA. L'attività segna l'esordio al Festival delle Scienze degli studenti del Manzoni in qualità di comunicatori scientifici, dopo un opportuno periodo di formazione concordato tra l'Ing. Faggioli e le Prof.sse Nadia Santoro e Marina Consolini dell'istituto e realizzato con il supporto del Comune;



La seconda attività prevede la presentazione di modelli plastici dinamici sullo sfruttamento energetico, dalla ruota del mulino alla centrale idroelettrica, a cura dell'Ing. Avio Ferraresi, professionista in pensione, che realizza, in collegamento con ARPA Lombardia, sede di Mantova, exhibit tecnologici di rilevante impatto comunicativo, per introdurre i visitatori piccoli e grandi alla produzione dell'energia e alle sue molteplici applicazioni e insieme discuterne. La manifestazione propone approcci plurimi ai problemi scientifici, cercando di intercettare la più vasta platea possibile al fine di dare alla scienza, ai suoi contenuti, alle sue modalità di indagine e alle sue applicazioni il ruolo centrale che le spetta in una società avanzata come quella nazionale. LABTER-CREA si associa al Comune di Suzzara e all'Istituto Superiore "Manzoni" nell'invitare docenti e alunni a condividere, anche con le loro famiglie, tanto gli incontri mattutini, quanto quelli pomeridiani e serali.